Меркель призвала серьезно относиться к ядерному шантажу Путина

Российский диктатор Владимир Путин обвиняет мир в угрозах о том, что может применить ядерное оружие.

Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что политической мудростью будет серьезное отношение к заявлениям "фюрера".

Об этом она сказала свое выступление на церемонии открытия Фонда канцлера Гельмута Коля, сообщает Süddeutsche Zeitung.

По ее словам, не следует все угрозы Владимира Путина считать блефом.

"Относиться к словам серьезно, не отмахиваться от них с самого начала, мол, это всего лишь блеф, но относиться к ним серьезно. Это ни в коем случае не признак слабости или умиротворения, а признак политической мудрости", — заявила Меркель.

В издании подчеркивают, что такая риторика "больше походила на курс канцлера Олафа Шольца, чем на риторику лидера ХДС Фридриха Мерца о поставках оружия Украине".

Sueddeutsche Zeitung пишет, что сейчас Меркель "очень осторожна, чтобы не комментировать политические вопросы, возможно еще и потому, что нынешний энергетический кризис, связанный с войной, не в последнюю очередь является результатом его пребывания в должности".

Напомним, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель считает, что не стоит недооценивать угрозы, озвученные "фюрером" в своем обращении к народу 21 сентября.

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