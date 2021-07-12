Меркель рассказала, будет ли происходить транзит газа через Украину после достройки "Северного потока-2"

Меркель рассказала, будет ли происходить транзит газа через Украину после достройки "Северного потока-2"

Меркель заявила, что будет говорить о "Северном потоке-2" в США.

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что даже после достройки газопровода "Северный поток-2", Украина останется транзитной страной.

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Об этом она сказала 12 июля под время совместного брифинга в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы хотим, чтобы остался транзит газа через Украину. И в будущем для нас Украина является и остается транзитной страной для газа. В том случае, если будет завершено строительство "Северного потока-2", то с украинской стороны здесь есть серьезное опасение и мы это всерьез воспринимаем. Мы эту тему сегодня вечером и в дальнейшем будем обсуждать. И это также будет темой во время моего визита в США, там это также считают важным", — сказала Меркель.

Напомним, сегодня президент Украины встретился с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, они говорили больше часа. А накануне, в воскресенье, глава Украины познакомился с вероятным преемником Меркель на посту канцлера — кандидатом от ХДС-ХМС Армином Лашетом, говорят, общались долго и дружелюбно. Именно новое немецкое правительство, независимо от коалиции, может критически относиться к газопроводу в обход Украины.

Также о "Северном потоке-2" говорил сегодня Владимир Зеленский с канцлером Германии Ангелой Меркель за ужином.

Также стало известно, что Зеленский не будет обсуждать с Меркель денежную компенсацию Украине за "Северный поток-2

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Новости мира: Зеленский и Меркель будут говорить о "Северном потоке-2" на встрече в Берлине

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