Меркель сделала новое заявление о завершении войны в Украине

Она отметила, что Россия не должна выиграть эту войну.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала Украину и ее сторонников к рассмотрению дипломатических путей прекращения войны, начатой Россией.

Об этом она рассказала в эфире телеканала ZDF, сообщает агентство DPA.

Меркель подчеркнула, что Россия не должна выиграть в этой войне, ведь это важно не только для Украины, но и для Европы в целом. "Это не только в интересах Украины, но и в наших интересах, чтобы Путин не выиграл эту войну", – отметила канцлер.

Меркель отметила, что в качестве канцлера она приняла все меры, чтобы предотвратить такую эскалацию. Она добавила, что вторжение в Украину является вопиющим нарушением международного права.

Тем не менее, Меркель также заявила, что "нужно всегда параллельно рассматривать дипломатические решения". Она подчеркнула, что обсуждать эти решения не нужно прямо сейчас, а когда придет подходящее время.

Меркель также выразила поддержку мерам, предпринимаемым правительством Германии для помощи Украине.

"Я поддерживаю все, что делает международное сообщество, чтобы поставить Украину в хорошее положение", – заявила экс-канцлер.

Напомним, ранее Меркель назвала "роковую ошибку", которую совершил Путин.

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