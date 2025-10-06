Меркель связала вторжение Путина в Украину с COVID-19 и нашла крайних

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель / © Getty Images

Реклама

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель частично возложила вину за полномасштабное вторжение России в Украину на пандемию коронавируса. Политик объяснила, что отсутствие ее личных встреч с президентом РФ Владимиром Путиным способствовало политической радикализации страны.

Об этом Меркель заявила в разговоре с венгерским онлайн-изданием Partizán.

Меркель нашла крайних во вторжении Путина в Украину

Экс-канцлер Германии сказала, что Польша и страны Балтии несут ответственность за ухудшение отношений между Евросоюзом и Россией, что, в конце концов, привело к полномасштабной войне против Украины.

Реклама

По словам Меркель, подписанные в 2015 году Минские соглашения обеспечили «период спокойствия» между 2015 и 2021 годами, дав Украине время для развития. Политик в 2021 году предложила создать новый формат диалога ЕС с Путиным. Однако эту инициативу, по словам экс-канцлера, заблокировали Польша и страны Балтии — из-за «опасений», что ЕС не сможет выработать единую политику в отношении России. По мнению Меркель, именно этот провал способствовал эскалации, которая впоследствии переросла в войну.

«Потом я ушла с должности, и тогда началась агрессия Путина», — сказала немецкий политик.

Меркель — о влиянии пандемии коронавируса

Меркель также частично возложила вину на пандемию коронавируса. Политик объяснила, что отсутствие ее личных встреч с Путиным способствовало политической радикализации России. По словам бывшего канцлера, видеоконференции не могли стать заменой живым переговорам и не позволяли достигать компромиссов.

В то же время Меркель не упомянула о российской агрессии против Украины, которая началась еще в 2014 году, а также об эскалации в 2021-ом, когда Кремль уже вел активную подготовку к полномасштабному вторжению в Украину.

Реклама

Реакция Польши

Бывший президент Польши Анджей Дуда решительно отверг заявления Меркель. Он подчеркнул, что Варшава является не соучастницей, а потенциальной жертвой российской агрессии. Политик предостерег от любых переговоров, которые могли бы политически легитимизировать Путина.

Напомним, в прошлом году Меркель выпустила мемуары под названием «Свобода», в которых защищает все свои ключевые решения за 16 лет на посту. Она подтверждает, что в 2008 году заблокировала приближение Украины к НАТО, чтобы «не разозлить Путина». Меркель не видит собственной ответственности за войну РФ против Украины, утверждая, что поддерживала связи с Москвой и покупала дешевый газ не только из экономических соображений.

К слову, в июле 2025 года Меркель одобрила возобновление диалога с Россией, заявив, что без переговоров «эта война точно не закончится». Она также назвала логичным и необходимым решение НАТО по увеличению расходов на оборону, подчеркнув, что стоит «стать способными к миру благодаря военной силе».