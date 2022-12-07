Меркель уверена, что война окончится за столом переговоров

Свое участие в урегулировании вопроса она исключает.

Немецкая экс-канцлер Ангела Меркель уверена, что война агрессора России против Украины закончится за столом переговоров.

Об этом Меркель высказалась в интервью Zeit.

"Однажды она завершится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров", — сказала она.

Но когда и при каких обстоятельствах могут начаться переговоры, Меркель не ответила. Свое участие в урегулировании вопроса бывшая канцлер исключает.

"Есть разница между продиктованным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и дружественными, открытыми дискуссиями друг с другом", — добавила она.

Напомним, представительница США в ООН Лиза Карти говорит, что Россия не стремится к переговорам о мире. Она подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин усиливает бомбардировки украинской инфраструктуры, что свидетельствует о том, что у него нет искреннего интереса в переговорах или содержательной дипломатии.

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