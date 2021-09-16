Меркель в Париже встретится с Макроном: среди тем обсуждения — Украина

Меркель в Париже встретится с Макроном: среди тем обсуждения — Украина

Дискуссия будет посвящена актуальным международным проблемам.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет 16 сентября вечером короткий рабочий визит в Париж, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Перед началом встречи, в 19.00 по местному времени (20 по Киеву) предусмотрены заявления для прессы со стороны обоих лидеров.

Об этом сообщил пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Зайберт, передает "Укринформ".

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"Дискуссия будет посвящена актуальным международным проблемам, прежде всего Афганистана, а также вопросам европейской политики", — отметил Зайберт.

Елисейский дворец, со своей стороны отметил среди тем обсуждения Иран, Ливию, Украину и Беларусь, вызовы, связанные с безопасностью, миграцией, климатическими изменениями и оцифрованием.

Перед началом встречи, в 19.00 по местному времени (20 по Киеву) предусмотрены заявления для прессы со стороны обоих лидеров.

Напомним:

Канцлер Германии Ангела Меркель 7 сентября в последний раз выступила перед Бундестагом накануне парламентских выборов. Она поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армина Лашета.

перед Бундестагом накануне парламентских выборов. Она поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армина Лашета. В январе в Германии избрали нового лидера крупнейшей немецкой партии ХДС, которую долгое время возглавляла Ангела Меркель. Ее преемник потенциально может стать канцлером. Выборы в стране состоятся 26 сентября, после чего правительство возглавит новый канцлер. Меркель, которая занимает этот пост в течение 16 лет, заявила, что уходит с должности, и из политики. И не передумала.

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