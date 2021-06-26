Меркель встретится с Зеленским, а затем с Байденом: в Германии раскрыли темы переговоров лидеров

Меркель встретится с Зеленским, а затем с Байденом: в Германии раскрыли темы переговоров лидеров

Немецкий дипломат называет приглашение Зеленского в Берлин "добрым знаком".

Канцлер Германии Ангела Меркель 15 июля проведет в Вашингтоне встречу с президентом США Джо Байденом. Среди тем беседы лидеров двух стран и украинский вопрос.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью ZN, UA.

Фельдгузен заверила, что Меркель ежедневно читает новости об Украине и вопрос Донбасса для нее является личным.

"Донбасс, конечно, — одна из самых сложных проблем, безусловно, они о ней будут говорить. Канцлер с первых дней была приобщена к этой проблеме, и, как мне говорили, она каждый день читает новости об Украине. Для нее это личный вопрос", — прокомментировала немецкий дипломат.

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Также Меркель пригласила президента Украины Владимира Зеленского в Берлин на 12 июля. Канцлер Германии хочет обсудить ряд вопросов с украинским лидером и услышать украинские пожелания для ее переговоров с американской администрацией.

"Я думаю, это хороший знак, что канцлер хочет обсудить с президентом Зеленским целый ряд вопросов — не только "Северный поток-2 ", но и "Нормандский формат", потому что таким образом она сможет непосредственно от него услышать украинские пожелания для ее переговоров с американской администрацией", — добавила Фельдгузен.

Ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, комментируя инициативу канцлера Германии Ангела Меркель возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным, заявила, что предложением планировали обозначить четкий курс политики ЕС в отношении РФ.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель готовится к визиту в США, чтобы обсудить проблемы с запуском "Северного потока-2" и будущее украинской ГТС.

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