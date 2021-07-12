Меркель заверила, что Германия и в дальнейшем будет выступать за достижение прогресса в Минских договоренностях

Меркель заверила, что Германия и в дальнейшем будет выступать за достижение прогресса в Минских договоренностях

По словам канцлера, Украина и Германия связаны во многих сложных вопросах.

Германия будет и в дальнейшем выступать за достижение прогресса в Минских договоренностях. Сейчас прогресса не хватает.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 12 июля, по итогам встречи с глазу на глаз в Берлине.

Также она приветствовала путь реформ, которые Украина проводит с 2014 года.

"Мы связаны с Украиной. И через Нормандский формат в очень сложных вопросах, потому что Франция и Германия играют здесь очень важную роль. С 2014 года Украина шла очень мужественным путем и правительство президента Зеленского продолжает этот путь. Речь идет о прозрачности, о борьбе против коррупции, о децентрализации власти. Я подчеркиваю, что президент Зеленский объявил и борьбу за реформу судебной системы — взял как личное дело ", — отметила она.

В то же время Меркель отметила — относительно Минских договоренностей — не хватает прогресса.

"Украина вдоль линии разграничения открыла много КПВВ. К сожалению, не в такой же степени это было сделано со стороны сепаратистов в Луганской и Донецкой областях", — сказала она.

Канцлер отметила, что сейчас нужна имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

"Мы хотим добиться того, чтобы в этих регионах были проведены выборы. Мы видим, что усиливается давление на Украину в связи со стягиванием оружия и военного контингента со стороны Беларуси также. Есть обеспокоенность. Германия будет и в дальнейшем выступать за то, чтобы был достигнут прогресс в Минских договоренностях, их осуществление. К сожалению, в последние дни вновь были погибшие украинские солдаты ", — резюмировала Меркель.

Напомним:

Ранее секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов заявил, что для того, чтобы поддерживаемые Россией боевики покинули оккупированные территории Донбасса, должно быть соответствующее личное решение главы Кремля Владимира Путина.

В то же время перед Днем Независимости Украины в ООС продолжают работать снайперы, погибают украинские военные.

Новости с фронта: на Донбассе активизировались вражеские снайперы и минометчики

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку