Меркель заявила, что не планирует участвовать в переговорах о завершении войны в Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в настоящее время вопроса о ее участии в возможных переговорах о завершении войны в Украине не стоит.

Об этом сообщает издание Sette.

При этом Меркель выразила уверенность в том, что война обязательно закончится за столом переговоров.

Она заявила, что для себя видит разницу между "вынужденным миром, которого она, как и многие другие, не хочет, и открытым и дружеским разговором".

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Кроме того, Меркель подтвердила, что руководствовалась собственной логикой, когда принимала решение о дальнейших действиях в отношении Украины и России, когда она занимала должность канцлера ФРГ.

"Речь шла о попытке предотвратить войну, подобную нынешней", — продолжила она.

Она добавила, что не считает ошибкой попытку избежать войны, несмотря на то, что она была неудачной.

Напомним, ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель виновата в том, что Путин закрепился у власти.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Франции Эммануэль Макрон считает маловероятным вступление Украины в НАТО как вариант гарантий безопасности для нее.

Новости ТСН 17:00 за 27 декабря 2022 года

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