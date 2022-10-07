Меркель заявила, что не стоит игнорировать угрозы Кремля, а мир в Европе возможен только при участии России

Немецкая экс-канцлер Ангела Меркель подчеркнула, что не стоит игнорировать угрозы агрессора России в контексте войны в Украине как блефа.

Об этом она сказала на годовщине газеты Süddeutsche Zeitung.

"Нам всем настоятельно рекомендуется серьезно относиться к словам, а не классифицировать их как блеф с самого начала", — отметила бывший канцлер.

По ее словам, важно, чтобы Германия, Европейский союз и НАТО имели единую, решительную позицию по защите, восстановлению суверенитета и целостности Украины. Полномасштабное вторжение РФ 24 февраля Меркель назвала "глубоким поворотным моментом".

Меркель говорила об импульсе к объединению Европы после восстановления единства Германии во время распада советского военного блока во времена Михаила Горбачева.

"Агрессивная война России и российского диктатора Владимира Путина против Украины разрушает основы всего, о чем тогда договорилось международное сообщество, в том числе тогдашний Советский Союз, а затем Россия", — сказала она.

Меркель подчеркнула, что необходимо заниматься "будущей архитектурой европейской безопасности в рамках международного права". Впрочем, крепкий мир в Европе можно достичь только с участием России. "Пока нам не удалось этого сделать, холодная война действительно еще не закончилась", — добавила экс-канцлер.

Поддержка Германии

В начале октября в Одессу прибыла министер обороны Германии Кристин Ламбрехт. Она анонсировала скорую поставку первой обещанной единицы наземной системы ПВО IRIS-T.

Немецкая министр иностранных дел Анналена Бербок высказалась о поддержке Украины. По ее словам, нет шансов на то, что мирные переговоры положат конец войне, которую Россия начала против Украины. Мол, предложения российского президента-диктатора Владимира Путина противоположны миру.

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