Меркель заявила: "Не могла представить, что Путин аннексирует Крым"

По ее словам, между политиками большие разногласия.

Немецкая канцлеркаи Ангела Меркель говорит, мол, не могла представить, что российский президент Владимир Путин прибегнет к оккупации Крыма, а на Донбассе дойдет до военного конфликта.

Такое мнение она высказала интервью Suddeutsche Zeitung.

По ее словам, еще десять лет назад во время выступления Путина в Бундестаге поняла, что у нее "есть значительные разногласия" с президентом России.

В качестве примера, рассказала о видении главы Кремля распада Советского Союза. Меркель говорит, что для Путина — это было "печальное событие". Зато, в частности Берлин, называет "радостью окончания холодной войны, объединение Германии и европейского единства".

"Во время вступления в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и на востоке Украины — практически рядом с Евросоюзом — дойдет до таких военных столкновений", — сказала Ангела Меркель.

Как сообщалось, Меркель была на посту канцлера 16 лет. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы в Бундестаг — 25,7%. Теперь они должны сформировать правительство и назначить канцлера. Для коалиции нужно получить 368 мандатов.

Как Меркель изменила Германию и мир, которые одолела кризиса и чем запомнится народа, читайте в материале по этой ссылке.

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