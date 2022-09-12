"Запад должен пойти на уступки РФ": какие темы продвигали российские пропагандистские СМИ на прошлой неделе

Центр противодействия дезинформации сообщает об основных темах, продвигаемых российскими СМИ на прошлой неделе.
- Запад должен пойти на уступки РФ.
- Контрнаступление ВСУ проходит медленно, а ВС РФ героически держат удар.
- Санкции против РФ не работают.
Как роспропаганда освещала эти темы:
- Европу якобы ждет холод и голод. Украине все труднее продвигать новые санкции против россиян и сохранять европейскую солидарность. Западные элиты понимают, что нужно идти на уступки и скоро ослабят санкции.
- Военные коры РФ сообщают что ВСУ наступает, но вроде бы очень медленно и с огромными потерями. Пропагандисты тем временем убеждают своих читателей, что может где-нибудь ВС РФ и отступают, но есть направления, на которых они успешно наступают, или по крайней мере не дают наступать ВСУ.
- Через полгода санкционного давления Россия все равно продолжает зарабатывать колоссальные средства на экспорте энергоресурсов. ЕС вроде бы страдает больше чем Россия и потому единственный выход из ситуации – идти на уступки РФ и отменять санкции.
Напомним, в четверг, 8 сентября, глава Пентагона Ллойд Остин снова собрал партнеров и союзников на военной базе Рамштайн , где советовались, в чем нуждается Украина, и пообещали долгосрочную поддержку.
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