Центр противодействия дезинформации сообщает об основных темах, продвигаемых российскими СМИ на прошлой неделе.

Запад должен пойти на уступки РФ. Контрнаступление ВСУ проходит медленно, а ВС РФ героически держат удар. Санкции против РФ не работают.

Как роспропаганда освещала эти темы:

Европу якобы ждет холод и голод. Украине все труднее продвигать новые санкции против россиян и сохранять европейскую солидарность. Западные элиты понимают, что нужно идти на уступки и скоро ослабят санкции.

Военные коры РФ сообщают что ВСУ наступает, но вроде бы очень медленно и с огромными потерями. Пропагандисты тем временем убеждают своих читателей, что может где-нибудь ВС РФ и отступают, но есть направления, на которых они успешно наступают, или по крайней мере не дают наступать ВСУ.

Через полгода санкционного давления Россия все равно продолжает зарабатывать колоссальные средства на экспорте энергоресурсов. ЕС вроде бы страдает больше чем Россия и потому единственный выход из ситуации – идти на уступки РФ и отменять санкции.

Напомним, в четверг, 8 сентября, глава Пентагона Ллойд Остин снова собрал партнеров и союзников на военной базе Рамштайн , где советовались, в чем нуждается Украина, и пообещали долгосрочную поддержку.

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