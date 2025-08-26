Мероприятие готовит "многослойный" план послевоенной безопасности Украины: FT раскрывает детали

Европейские миротворцы / иллюстративное изображение

Реклама

Соединенные Штаты заявили, что готовы предоставлять Украине разведывательные данные, средства боевого управления и поддержку противовоздушной обороны в рамках западного плана безопасности после окончания войны.

Об этом пишет Financial Times.

Официальные лица США на многочисленных встречах с европейскими коллегами подтвердили, что Вашингтон готов предоставить «стратегические средства», в частности разведку, наблюдение и распознавание (ISR), системы командования и управления, а также средства ПВО. Эти активы будут привлечены для поддержки европейских сил на земле, что является значительным смещением в позиции администрации Дональда Трампа, ранее исключавшей любое участие в защите Украины после конфликта.

Реклама

Прорыв в диалоге и европейская «коалиция желающих»

«Так называемая коалиция желающих, возглавляемая Великобританией и Францией, пообещала защитить послевоенную Украину от любой будущей российской агрессии», — говорится в публикации. Европейские чиновники в частных разговорах признавали, что такое развертывание сил будет возможно только при поддержке США. Значительно большие европейские возможности США в области разведки и управления позволят осуществлять спутниковый мониторинг прекращения огня и эффективно координировать западные силы в стране.

"Эти меры являются предварительными решениями, и министерство обороны не будет комментировать предварительно одобренные темы", - ответили в Пентагоне на запрос журналистов.

В то же время, представитель Белого дома сообщил, что Трамп и его команда по нацбезопасности продолжают сотрудничать с российскими и украинскими официальными лицами, чтобы подготовить встречу Путина и Зеленского, «чтобы прекратить убийства и закончить войну».

«Мы еще не обсуждали конкретику гарантий безопасности для Украины. Мы будем привлечены с точки зрения поддержки. Мы планируем им помочь», — сказал Трамп журналистам.

Реклама

Это предложение США, прозвучавшее во время многочисленных встреч чиновников, зависит от готовности европейских столиц развернуть в Украине десятки тысяч военнослужащих.

Многослойный план безопасности и противоречивые позиции

Западные столицы уже разработали примерный план, предусматривающий создание демилитаризованной зоны, которую, возможно, будут патрулировать «нейтральные миротворцы». За этой границей украинские войска, вооруженные и обученные военными НАТО, будут защищать более надежную границу. Третья линия обороны будет глубже расположена на территории Украины и будет состоять из европейских сил сдерживания, а активы США будут поддерживать их с тыла.

Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины, подтвердил эту информацию, заявив, что каждая страна в коалиции внесет свой вклад, «и в результате картина будет сочетанием военной, политической и экономической поддержки».

«Действительно, последняя встреча в Белом доме стала прорывной в ряде вещей, внесла ясность в таких шагах, как формирование гарантий безопасности и предоставление оружия США для обороны Украины через европейские финансовые инструменты», — отметил он.

Реклама

Ермак добавил, что США могут стать той основой, которая заставит работать всю архитектуру безопасности и сдерживания.

Несмотря на активные усилия Трампа по заключению мирного соглашения, Москва и Киев остаются далеки от компромисса по ключевым вопросам, в частности, контроля над территориями после войны и гарантий безопасности. Кремлевский диктатор настаивает, что любые такие гарантии должны включать Россию, что «неприемлемо для Украины».

"Не в национальных интересах дальнейшие публичные переговоры по этим вопросам", - добавил представитель Белого дома.

Официальные лица США также подчеркивают, что Вашингтон по-прежнему выступает против развертывания своих войск в Украине. Некоторые чиновники в администрации Трампа скептически относятся к любому участию в послевоенных гарантиях, опасаясь, что это может вовлечь США в будущий конфликт.

Реклама

Напомним, несмотря на первоначальный оптимизм Дональда Трампа, надежды на скорое мирное соглашение о войне в Украине не оправдались. Мирные инициативы президента США по Украине зашли в тупик только через 4 дня.