Мерц дал оценку трехсторонним переговорам Украины, США и России в ОАЭ

Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил начало в Объединенных Арабских Эмиратах трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией по поводу завершения российской войны.

Об этом глава германского правительства заявил журналистам в Риме, передает n-tv.

«То, что эти переговоры сейчас проходят именно в таком формате — это наше общее намерение и согласованное решение с Соединенными Штатами Америки», — отметил Мерц.

По словам канцлера ФРГ, между Украиной, США и европейскими странами сейчас существует «очень тесная координация».

В то же время заместитель представителя правительства ФРГ Штефан Майер отметил, что в Берлине с осторожностью оценивают перспективы трехсторонних переговоров по завершению войны, которые проходят в Абу-Даби.

По его словам, позиция немецкого правительства остается неизменной: мирное соглашение должно быть направлено на достижение долгосрочного и устойчивого мира.

«Ничего не будет достигнуто, если мирное соглашение в конечном итоге станет лишь паузой для России, чтобы впоследствии снова начать агрессию», — сказал он.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Рустем Умеров раскрыл полный состав участников официальной трехсторонней встречи в Абу-Даби.

Мы ранее информировали, что Reuters раскрыл договоренности Трампа и Путина относительно Украины.