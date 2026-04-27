Канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник предположил, что Украине, возможно, придется смириться с тем, что часть ее территории может остаться вне контроля Киева в рамках предстоящего мирного соглашения с Россией.

Об этом он сказал студентам гимназии имени Карла Великого в Марсберге, передает Reuters.

«В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в какой-то момент, будем надеяться, мирный договор с Россией. Тогда, возможно, часть территории Украины перестанет быть украинской», - сказал Мерц.

Он также увязал возможные уступки с европейской перспективой Украины.

«Если президент Зеленский хочет донести это до своего населения и заручиться поддержкой большинства, и ему необходимо провести по этому поводу референдум, то он должен одновременно сказать народу: Я открыл вам путь в Европу», — добавил канцлер Германии.

Процесс вступления Украины в ЕС был заблокирован премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, однако его поражение на выборах в начале этого месяца дало надежду, что страна сможет перейти к следующему этапу. Сейчас у Украины статус официального кандидата в ЕС.

В то же время Мерц предостерег от завышенных ожиданий по поводу быстрого вступления. По его словам, Украина не может присоединиться к Евросоюзу, находясь в состоянии войны, и сначала должна отвечать строгим критериям, в частности, относительно верховенства права и борьбы с коррупцией.

«У Зеленского была идея вступить в ЕС 1 января 2027 года. Это не сработает. Даже 1 января 2028 нереалистично», — сказал Мерц.

Он предложил промежуточные шаги, в частности, роль наблюдателя для Украины в институтах ЕС. По словам канцлера, эта идея получила широкую поддержку среди европейских лидеров на саммите на прошлой неделе на Кипре, где присутствовал Зеленский.

На прошлой неделе Европейский Союз одобрил кредит Украины на 90 миллиардов евро, покрывающий большую часть ее потребностей до 2027 года. В то же время в блоке сохраняются разногласия по темпам переговоров о вступлении.

Ранее Фридрих Мерц заявил о невозможности быстрого вступления Украины в Евросоюз, предложив частичную постепенную интеграцию в европейские институты. Президент Владимир Зеленский категорически отверг эту идею во время совместного ужина с главами государств, отметив необходимость получения полноправного членства в обмен на реальную защиту европейских границ от российской агрессии.

Также мы писали, что в четверг, 23 апреля 2026 года, во время неформального саммита на Кипре лидеры Европейского Союза открыто признали наличие серьезных разногласий по украинскому вопросу и финансированию блока. Отсутствие бывшего венгерского премьера заставило глав государств честно взглянуть на собственные проблемы, продемонстрировав, что торможение евроинтеграции Киева зависело не только от позиции Будапешта.

На фоне этих дискуссий Евросоюзу все же удалось разблокировать масштабный пакет финансовой поддержки для Киева, и уже к концу мая ожидается выделение первого транша из 90 миллиардов евро кредита, которые пойдут на усиление армии и защиту инфраструктуры. Этот шаг стал возможным после того, как Словакия и Венгрия сняли свое вето в обмен на восстановление Украиной прокачки российской нефти по поврежденному трубопроводу «Дружба».

