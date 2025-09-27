Мерц: Германия больше не живет в мире

Фридрих Мерц / © Associated Press

Из-за роста числа атак на инфраструктуру и сети передачи данных в стране о мире в Германии больше нельзя говорить.

Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц заявил сообщающий Handelsblatt.

«Мы не воюем, но и не живем в мире», — сказал Мерц.

Канцлер отметил, что угрозы ежедневны и реальны. Среди них атаки на дата-центры, попытки выведения из строя цифровой инфраструктуры, дроны, шпионские операции.

«Полеты дронов, шпионаж, убийство в Тиргертанне, массовые угрозы отдельным лицам публичной жизни не только в Германии, но и во многих других странах Европы. Акты саботажа, каждый день. Попытки парализовать центры обработки данных. Кибератаки», — отметил он.

Напомним, в ночь на 26 сентября неизвестные дроны заметили над немецкой землей Шлезвиг-Гольштайн — она граничит с Данией, где дроны на этой неделе замечали уже трижды.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в воздушном пространстве Украины могли действовать разведывательные дроны Венгрии. По словам главы государства, они, вероятно, осуществляли мониторинг промышленных объектов в приграничных районах.

В Венгрии отрицают эту информацию, а министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Зеленский «начинает сходить с ума от антивенгерской одержимости» и «видит то, чего на самом деле нет».

Тем временем венгерские истребители перехватили пять военных самолетов России, летевших вблизи воздушного пространства Латвии.