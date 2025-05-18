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Мерц хочет переговорить с Трампом перед его разговором с Путиным: о чем пойдет речь
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что хочет согласовать позиции с Трампом и лидерами ЕС перед запланированным разговором Трампа с Путиным.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что стремится провести разговор с Дональдом Трампом накануне его запланированного звонка президенту России Владимиру Путину. К консультациям также должны присоединиться лидеры Великобритании, Франции и Польши.
Об этом сообщает Sky News.
Об этом Мерц сообщил журналистам в Ватикане во время инаугурационной мессы Папы Римского. По его словам, вопрос подготовки к разговору с Путиным он поднял во время встречи с главным дипломатом Вашингтона Марко Рубио.
"Я разговаривал с Марко Рубио, в частности о завтрашнем разговоре", - отметил канцлер.
Он добавил, что уже обсудил ситуацию с президентом Владимиром Зеленским и планирует дальнейшие переговоры с союзниками и Трампом в ближайшие часы.
Напомним, что американский президент Дональд Трамп заявил, что, возможно, позвонит Владимиру Путину, чтобы обсудить прекращение войны.