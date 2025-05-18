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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Мерц хочет переговорить с Трампом перед его разговором с Путиным: о чем пойдет речь

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что хочет согласовать позиции с Трампом и лидерами ЕС перед запланированным разговором Трампа с Путиным.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Канцлер Германии Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц. / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что стремится провести разговор с Дональдом Трампом накануне его запланированного звонка президенту России Владимиру Путину. К консультациям также должны присоединиться лидеры Великобритании, Франции и Польши.

Об этом сообщает Sky News.

Об этом Мерц сообщил журналистам в Ватикане во время инаугурационной мессы Папы Римского. По его словам, вопрос подготовки к разговору с Путиным он поднял во время встречи с главным дипломатом Вашингтона Марко Рубио.

"Я разговаривал с Марко Рубио, в частности о завтрашнем разговоре", - отметил канцлер.

Он добавил, что уже обсудил ситуацию с президентом Владимиром Зеленским и планирует дальнейшие переговоры с союзниками и Трампом в ближайшие часы.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп заявил, что, возможно, позвонит Владимиру Путину, чтобы обсудить прекращение войны.

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