Мерц и Эрдоган поссорились на пресс-конференции: что произошло

Визит канцлера Германии в Турцию завершился ссорой с Эрдоганом из-за Израиля.

Мерц и Эрдоган

Мертвец и Эрдоган

Первый визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Турцию завершился напряженной публичной сценой: совместная пресс-конференция с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом переросла в открытый конфликт из-за войны Израиля против ХАМАС.

Об этом пишет BILD.

Эрдоган сразу задал тон разговору, назвав действия Израиля в Газе «геноцидом». Мерц сначала проигнорировал это обвинение, но позже ответил прямо.

Немецкий канцлер подчеркнул, что Германия «поддерживала Израиль с момента его основания», хотя и разделяет страдания мирных жителей Газы. Мерц также напомнил, что война могла бы закончиться, если бы ХАМАС уволил всех заложников. Эрдоган, однако, ответил повторным обвинением в «геноциде», ссылаясь на множество жертв среди гражданского населения.

Вопросы миграции и роли Турции в войне РФ против Украины, которые Мерц намерен обсудить, остались в тени этого горячего публичного спора.

Напомним, в Газе сейчас мир довольно шаткий. О том, что там происходит и чему Россия учится у ХАМАС — в материале специального корреспондента ТСН. Неделя Андрея Цаплиенко.

Ранее сообщалось, Эрдоган объявил о готовности предоставить площадку для встреч Трампа и Путина, подчеркнув, что Анкара с самого начала выступала за поддержку диалога.

