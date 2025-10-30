- Дата публикации
Мерц и Эрдоган поссорились на пресс-конференции: что произошло
Визит канцлера Германии в Турцию завершился ссорой с Эрдоганом из-за Израиля.
Первый визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Турцию завершился напряженной публичной сценой: совместная пресс-конференция с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом переросла в открытый конфликт из-за войны Израиля против ХАМАС.
Об этом пишет BILD.
Эрдоган сразу задал тон разговору, назвав действия Израиля в Газе «геноцидом». Мерц сначала проигнорировал это обвинение, но позже ответил прямо.
Немецкий канцлер подчеркнул, что Германия «поддерживала Израиль с момента его основания», хотя и разделяет страдания мирных жителей Газы. Мерц также напомнил, что война могла бы закончиться, если бы ХАМАС уволил всех заложников. Эрдоган, однако, ответил повторным обвинением в «геноциде», ссылаясь на множество жертв среди гражданского населения.
Вопросы миграции и роли Турции в войне РФ против Украины, которые Мерц намерен обсудить, остались в тени этого горячего публичного спора.
