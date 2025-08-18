Мерц и Макрон пошли против Трампа по поводу стратегии мира в Украине

Кир Стармер, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон

Реклама

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон призвали к прекращению огня в Украине как обязательной предпосылки для мирных переговоров.

Об этом сообщает The Telegraph.

Мерц подчеркнул, что следующая встреча между президентами Владимиром Зеленским, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не может состояться без режима тишины на фронте.

Реклама

"Я не могу представить, что следующая встреча состоится без прекращения огня. Давайте попробуем надавить на Россию, потому что доверие к этим усилиям зависит именно от этого", – сказал канцлер.

Его позицию поддержал Эммануэль Макрон, заявив, что прекращение боевых действий должно стать основой для любого мирного соглашения."

Эти заявления прозвучали сразу после того, как президент США Дональд Трамп высказал противоположное мнение. Он заявил, что заключить мирное соглашение возможно даже без прекращения огня, когда война продолжается.