Мерц и Трамп говорили о ПВО для Украины: будет ли военная помощь

Мерц обсудил с Трампом ситуацию в Украине / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц (ХДС) провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсудив ситуацию в Украине и укрепление ее противовоздушной обороны. Однако Трамп не дал никаких конкретных обещаний по дополнительной поддержке.

Об этом сообщает немецкое издание SPIEGEL.

Правительство Германии уже давно хочет, чтобы Украина получила больше систем противовоздушной обороны, таких как Patriot. Министр обороны Германии Борис Писториус даже предлагал США продать эти системы Германии. Писториус во время их встреч.

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Остановка поставок и оправдание США

Этот разговор состоялся на фоне недавнего объявления США о временной приостановке некоторых поставок оружия Украине, обещанных еще администрацией Джо Байдена. Официальной причиной назван якобы недостаточный уровень собственных американских запасов, что касается высокоточной артиллерии, ракет для РСЗО и зенитных ракет.

На саммите НАТО Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским не исключил возможность продажи систем Patriot или их компонентов, но подчеркнул, что США также нуждаются в этих системах.

Визит Писториуса в США и давление Германии

Представитель Министерства обороны Германии подтвердил, что министр Писториус в середине июля полетит в Вашингтон для встречи с Хегсетом, где он продолжит обсуждение вопроса противовоздушной обороны для Украины. Кроме того, Писториус продолжает свою инициативу по сбору средств на ПВО для Украины, которая в прошлом году принесла около миллиарда.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль посетил Одессу и заявил, что нужно сделать все возможное для противовоздушной обороны Украины. Он опасается, что Украина скоро не сможет сама защищаться.

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Эти заявления прозвучали на фоне массированных российских воздушных атак на украинские города, включая Киев и Одессу, в минувшие выходные. Федеральное правительство Германии надеется, что эти атаки вынудят Белый дом пересмотреть свою позицию.

Разговор Трампа с Путиным и ответ Кремля

Накануне, в четверг, Трамп также провел двухчасовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. После разговора Трамп заявил, что «не доволен», поскольку он «не принес никакого прогресса». Уже в ночь на пятницу российская армия повторила массированную атаку на Украину сотнями дронов и баллистических ракет.

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига расценил эти атаки как признак «полного пренебрежения Путина к Соединенным Штатам и всем, кто призывал к прекращению войны». По данным украинских властей, во время семичасовой волны атак на Киев было ранено 23 человека, а Россия выпустила более 500 дронов и 11 баллистических ракет, что стало одним из самых тяжелых воздушных ударов с начала полномасштабной войны.

Напомним, остановка поставок американской военной помощи больно бьет по Украине и вызывает тревогу в Германии. Однако Берлин надеется заключить конфиденциальное соглашение между правительством Германии и президентом США Дональдом Трампом по поводу закупки американского оружия для Киева.

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