Мерц, Макрон и Стармер в Берлине обсудили войну на Украине и ключевые вызовы безопасности

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и глава правительства Великобритании Кир Стармер приняли участие в неформальном ужине в Берлине, где в закрытом формате обсудили ряд актуальных международных вопросов.

Об этом журналистам сообщил представитель федерального правительства Германии Штефан Корнелиус, передает Укринформ .

По его словам, встреча трех лидеров прошла во вторник в узком кругу и была посвящена "классическим темам E3" - формату, объединяющему Германию, Францию и Британию. Среди ключевых вопросов — война России против Украины, ситуация на Ближнем Востоке и политика по Ирану.

Корнелиус подчеркнул, что стороны пришли к соглашению о необходимости продолжать совместную работу, основанную на доверии, над ключевыми вопросами внешней политики и безопасности. Лидеры также подчеркнули важность привлечения европейских партнеров, таких как Польша и Италия, в эти процессы.

Встреча проходила в закрытом для печати режиме.

