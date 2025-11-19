- Дата публикации
Мерц, Макрон и Стармер в Берлине обсудили войну на Украине и ключевые вызовы безопасности
Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели неформальную встречу в Берлине, в ходе которой обсудили ситуацию в Украине и другие глобальные вызовы.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и глава правительства Великобритании Кир Стармер приняли участие в неформальном ужине в Берлине, где в закрытом формате обсудили ряд актуальных международных вопросов.
Об этом журналистам сообщил представитель федерального правительства Германии Штефан Корнелиус, передает Укринформ .
По его словам, встреча трех лидеров прошла во вторник в узком кругу и была посвящена "классическим темам E3" - формату, объединяющему Германию, Францию и Британию. Среди ключевых вопросов — война России против Украины, ситуация на Ближнем Востоке и политика по Ирану.
Корнелиус подчеркнул, что стороны пришли к соглашению о необходимости продолжать совместную работу, основанную на доверии, над ключевыми вопросами внешней политики и безопасности. Лидеры также подчеркнули важность привлечения европейских партнеров, таких как Польша и Италия, в эти процессы.
Встреча проходила в закрытом для печати режиме.
