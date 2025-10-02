Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи лидеров ЕС в Копенгагене резко высказался в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обвинив его в срыве обсуждений потребностей блока в сфере безопасности.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на слова лиц, знающих ход разговора.

Столкновение произошло в ходе дискуссии о том, как Европейский Союз может лучше защищаться от угроз со стороны РФ и поддерживать Украину.

«Этот спор является последним проявлением разочарования ЕС Орбаном, воспользовавшимся своим правом вето, чтобы заблокировать санкции против России, и выступает против вступления Украины в ЕС. Это происходит в то время, когда блок пытается объединиться вокруг планов возобновления своей обороны на фоне многочисленных нарушений Россией воздушного пространства в последние месяцы», — напомнили в Bloomberg.

В то же время сам Орбан на проправительственном вебсайте написал: «Это был напряженный, особенно увлекательный европейский саммит».

В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен после встречи заявила, что недавние угрозы со стороны БпЛА «требуют сильной и решительной реакции и ответа со стороны Европы». По ее словам, каждый европейский гражданин и каждый квадратный сантиметр в Европе должны быть в безопасности.

Однако предложение комиссии построить «стену из дронов» получило прохладную реакцию при обсуждении, уточнили в Bloomberg.

«Независимо от того, какие возможности мы сможем приобрести. Дроны все равно будут поступать в Европу», — отметила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

В то же время политик, являвшаяся лидером встречи, подчеркнула, что она до сих пор поддерживает общую концепцию.

«Мы полностью согласны с тем, что нам нужно инвестировать гораздо больше в технологию дронов, в противодействие дронам, но также и в новые технологии и инновации», — добавила Фредериксен.

В свою очередь, представители Италии и Испании уверяли, что оборонные планы комиссии должны помочь всему континенту защитить себя и укрепить восточный фланг ЕС. Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони предупредила, что если этого не сделать, то оборона ЕС не будет эффективна.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта поддержал такую риторику:

«Границы Европы будут защищены только в том случае, если все границы Европы будут защищены».

В Bloomberg отметили, что сегодня, 2 октября, к лидерам ЕС должны присоединиться руководители других европейских стран, среди которых Украина, чтобы обсудить военные нужды.

«Когда я смотрю на современную Европу, я думаю, что мы находимся в самой сложной и опасной ситуации со времен окончания Второй мировой войны», — подытожила Фредериксен.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа и Россия больше не находятся в мире, а Кремль «ведет войну против нашей демократии».