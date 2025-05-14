Мерц назвал дедлайн для России, после которого Германия потребует введения новых санкций

Фридрих Мерц / © Associated Press

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Германия потребует усилить санкции против России, если до конца текущей недели не будет прогресса в вопросе урегулирования войны в Украине.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Deutsche Welle.

Мерц подчеркнул, что Россия должна «заявить о своей готовности к безусловному 30-дневному прекращению огня».

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В противном случае правительство Германии будет «настаивать на существенном усилении санкций» на уровне ЕС. В частности, речь идет о возможных ограничениях в энергетическом и финансовом секторах.

Таким образом, Мерц прокомментировал ситуацию вокруг ультиматума, который ранее выдвинули страны Евросоюза — ввести более жесткие санкции, если Россия не обеспечит прекращение огня с 12 мая.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров к решительным действиям в случае, если президент РФ Владимир Путин не явится на мирные переговоры в Стамбуле, запланированные на четверг.

Мы ранее информировали, что польский премьер Дональд Туск заявил, что санкции против России, которые вводят европейские государства, работают, если бы не они.

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