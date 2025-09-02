Мерц назвал главную гарантию безопасности для Украины, которую обсудят на "Коалиции желающих"

Фридрих Мерц / © Associated Press

Лучшей гарантией безопасности Украины является постоянная поддержка ее Вооруженных сил. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц. Этот вопрос будет ключевым во время очередной встречи Коалиции желающих, которая состоится в четверг. Об этом он рассказал на совместной с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер пресс-конференции в Берлине.

Об этом пишет Укринформ.

Мерц отметил, что в четверг (4 сентября) утром состоится заседание «Коалиции желающих». На встрече будут обсуждаться дальнейшая помощь Украине. Он подчеркнул, что важнейшей гарантией является именно военная поддержка.

«Речь будет… о дальнейшей помощи Украине. Мы попытаемся проанализировать ситуацию. Вопрос гарантий безопасности также будет играть роль. Но важнейшей гарантией безопасности, которую мы можем дать в этот момент, является достаточная поддержка украинской армии в ее усилиях защитить страну. И мы хотим продолжать это делать», — сказал глава германского правительства.

По его словам, европейские страны, в том числе члены «Коалиции желающих», отдают себе отчет, что поддержка Украины должна продолжаться, чтобы она могла защищать себя в долгосрочной перспективе, даже в случае возможных мирных переговоров.

Встреча Коалиции желающих запланирована в Париже под председательством президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что война в Украине может продолжаться еще очень долго. На вопрос, надеется ли он на достигнутое прекращение огня в следующем году, Мерц ответил: «Я не теряю надежду, что мы сможем его достичь. Но у меня тоже нет иллюзий».

Правительство Германии считает приоритетом финансирование и поддержку украинской армии вместо отправки войск на территорию Украины. После саммита в Берлине с участием президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского обсуждалась возможность направления бундесвера для обеспечения безопасности в Украине.