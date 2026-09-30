ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
241
Время на прочтение
1 мин

Мерц назвал главную проблему Украины перед зимой: Германия ищет дополнительную помощь

Германия активно обсуждает дальнейшее усиление поддержки Украины накануне заседания Европейского совета.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Канцлер Германии Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что работает над усилением противовоздушной обороны Украины и привлечением дополнительных средств ПВО .

Об этом сообщает DW .

По словам Мерца, в ходе личных переговоров с главами государств и правительств разных стран он пытается добиться пополнения украинских запасов систем и средств противовоздушной обороны.

«Сейчас это самое слабое место. Я надеюсь, что нам удастся подготовить Украину к предстоящей зиме, в том числе в сфере энергоснабжения», — заявил канцлер.

Мерц также рассказал, что вместе с европейскими партнерами активно обсуждает дальнейшее усиление поддержки Украины накануне заседания Европейского совета, которое запланировано на 15-16 октября в Брюсселе.

Он отметил, что среди обсуждаемых вопросов есть конкретная финансовая поддержка украинского бюджета, а также использование всех доступных возможностей для усиления противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что министр обороны Евгений Хмара посетил командные пункты воинских частей Воздушных сил в Киевской области и обсудил защиту столичного региона от новых атак РФ .

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль встретился в Нью-Йорке со своим российским коллегой Сергеем Лавровым .

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie