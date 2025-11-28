Мерц назвал главные потребности Украины после мирного соглашения с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

Реклама

После заключения любого мирного соглашения с Россией Украине понадобятся сильные вооруженные силы и гарантии безопасности от партнеров.

Об этом в четверг, 27 ноября, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Reuters.

«Если будет достигнуто мирное соглашение… Украине и в дальнейшем будут нужны сильные вооруженные силы и надежные гарантии безопасности от своих партнеров», — сказал он на пресс-конференции со своим эстонским коллегой.

Реклама

При этом Мерц подчеркнул, что речь идет, как об украинских, так и европейских интересах безопасности, добавив, что соответствующие гарантии обсуждаются с США и Украиной.

Важнейшей гарантией, по его словам, была хорошо оснащенная украинская армия.

«Украине нужны сильные вооруженные силы. Вот почему мы также обсуждаем будущий целевой размер украинской армии», — сказал Мерц.

Европейские страны настаивают на том, что верхний предел численности военнослужащих для Украины должен составлять 800 000, а не 600 000, как предлагалось в мирном плане, который обсуждался в Женеве с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Реклама

Также немецкий канцлер отметил, что пока рано обсуждать любое развертывание международных войск в Украине.

Мерц также заявил, что Украину не следует заставлять идти на территориальные уступки, и что линия фронта должна быть отправной точкой для любых переговоров.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что украинская и американская делегации продолжат совместную работу в конце этой недели, чтобы определить шаги для окончания войны.