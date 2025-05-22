Мерц назвал "последнюю земную инстанцию" для переговоров Украины и России

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Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется, что в Ватикане удастся собрать представителей РФ и Украины для проведения переговоров по завершению войны.

Об этом он сказал во время торжеств в Берлине, сообщает корреспондент "Укринформа".

По его словам, на данный момент нет "никаких признаков того, что эта война скоро закончится". Тем не менее, отмечает канцлер, необходимо использовать "все возможные" дипломатические средства. Мерц в этом контексте упомянул о вероятности проведения переговоров в Ватикане.

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"Но это, так сказать, последняя земная инстанция. Нам остается лишь надеяться, что хотя бы там удастся собрать конфликтующие стороны для конструктивной дискуссии", — заявил канцлер ФРГ.

Переговоры в Ватикане

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о том, что Ватикан может выступить посредником в переговорах по прекращению огня в Украине. Папа Римский Лев XIV подтвердил свою готовность провести следующий раунд переговоров.

Заметим, что раньше с подобной идеей выступал президент США Дональд Трамп. У Путина отреагировали на предложение провести переговоры в Ватикане. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в РФ не приняли решение о новом месте встречи с Киевом.

Между тем, издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники пишет о том, что следующий раунд переговоров между Украиной и Россией с участием США может состояться в Ватикане в середине июня.

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