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Мерц назвал условия для разморозки российских активов в Европе
Германия настаивает на том, что Россия должна компенсировать Украине масштабный ущерб, нанесенный войной.
Россия должна возместить Украине ущерб на сумму около 500 миллиардов евро. Об этом 10 июля заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая на конференции по вопросам восстановления Украины в Риме.
Об этом сообщает радиостанция Deutschlandfunk.
«Мы оцениваем материальный ущерб примерно в 500 миллиардов евро. Россия должна возместить этот ущерб.
По его словам, вопросы финансовой ответственности России должны оставаться в центре внимания международного сообщества.
Также на конференции выступила уполномоченная правительства Германии по правам человека Анабель Алабали-Радован. Она отметила, что восстановление Украины в течение следующего десятилетия потребует примерно 500 миллиардов долларов.
Министр подчеркнула, что Россия должна нести ответственность за нанесенный ущерб, и добавила, что сейчас продолжаются интенсивные переговоры по юридическим механизмам использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к руководству Словакии с призывом прекратить блокирование нового пакета санкций Евросоюза против России.
Мы ранее информировали, что канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что дипломатические возможности для завершения войны в Украине «исчерпаны».