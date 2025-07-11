Мерц назвал условия для разморозки российских активов в Европе

Фридрих Мерц / © Associated Press

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Россия должна возместить Украине ущерб на сумму около 500 миллиардов евро. Об этом 10 июля заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая на конференции по вопросам восстановления Украины в Риме.

Об этом сообщает радиостанция Deutschlandfunk.

«Мы оцениваем материальный ущерб примерно в 500 миллиардов евро. Россия должна возместить этот ущерб.

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По его словам, вопросы финансовой ответственности России должны оставаться в центре внимания международного сообщества.

Также на конференции выступила уполномоченная правительства Германии по правам человека Анабель Алабали-Радован. Она отметила, что восстановление Украины в течение следующего десятилетия потребует примерно 500 миллиардов долларов.

Министр подчеркнула, что Россия должна нести ответственность за нанесенный ущерб, и добавила, что сейчас продолжаются интенсивные переговоры по юридическим механизмам использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к руководству Словакии с призывом прекратить блокирование нового пакета санкций Евросоюза против России.

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Мы ранее информировали, что канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что дипломатические возможности для завершения войны в Украине «исчерпаны».