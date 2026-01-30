Мерц не верит в заявления России о готовности к миру и призвал усиливать давление на Москву

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Getty Images

Германия с большим недоверием относится к заявлениям России о готовности согласиться на прекращение огня и мирное урегулирование войны в Украине. Реальные действия Кремля, по словам Берлина, обосновывают обратное.

Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил во время совместного брифинга с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене в Берлине.

По словам Мерца, Россия ежедневно совершает в Украине военные преступления, в частности, наносит удары по гражданской и энергетической инфраструктуре.

«Мы также видим неизбирательную бомбардировку всей гражданской инфраструктуры Украины, особенно ее энергетической», — подчеркнул канцлер.

Он подчеркнул, что такие действия носят системный характер.

«Это ежедневные военные преступления, которые Россия совершает против Украины и ее народа», — заявил Мерц.

Канцлер Германии также отметил, что он и его литовская коллега все равно скептически оценивают реальную готовность Москвы сначала согласиться на прекращение огня, а впоследствии мирное урегулирование.

По его словам, это означает, что союзники Украины должны и дальше оказывать давление на Кремль, сохранять санкции и усиливать их, пока Россия не будет вынуждена пойти на мир.

«Ключ к прекращению войны уже четыре года находится в Москве», — заявил Мерц.

Он подчеркнул, что цена, которую придется заплатить России за агрессию, будет расти.

«Цена, которую Москва должна заплатить за эту войну, включая экономическую цену, будет расти неделю за неделю и месяц за месяцем», — резюмировал канцлер Германии.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц отверг призывы из Бундестага к проведению прямых переговоров с российским диктатором Путиным по поводу войны в Украине.

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что предложение Украины о перемирии неприемлемо для Москвы, и отверг одно из ключевых условий предложенного соглашения.