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Мерц обещает экспертизу антикоррупционных законов: результат разговора с Зеленским
Германия присоединится к экспертизе нового законопроекта о НАБУ и САП.
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
Об этом глава государства написал в соцсетях.
Зеленский рассказал, что уже согласовал текст законопроекта, гарантирующего независимость и действенность антикоррупционных институций в Украине.
«Важно, что антикоррупционные органы поддержали этот законопроект. Мы все согласились, что не должно быть каких-либо вмешательств и влияний со стороны России на работу нашей антикоррупционной инфраструктуры», — сказал он.
Президент предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта. В свою очередь Мерц заверил в готовности помочь.
Кроме того, стороны обсудили реализацию договоренностей с ЕС и работу по открытию первого переговорного кластера.
Также Зеленский рассказал о ситуации на фронте и необходимости дополнительного финансирования для производства дронов, особенно дронов-перехватчиков.
Напомним, что сегодня, 24 июля, президент Зеленский после волны протестов во многих городах Украины согласовал текст нового документа о работе НАБУ и САП.
Однако после принятия скандального законопроекта 12414, поправки к которому передают генпрокурору полномочия руководить НАБУ и САП, 23 июля Верховная Рада ушла на отдых на четыре недели.
Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что, несмотря на каникулы, ВР срочно соберется для голосования за новый законопроект о НАБУ и САП.