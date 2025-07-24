Мерц обещает экспертизу антикоррупционных законов: результат разговора с Зеленским

Фридрих Мерц и Владимир Зеленский. Фото иллюстративное / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Об этом глава государства написал в соцсетях.

Зеленский рассказал, что уже согласовал текст законопроекта, гарантирующего независимость и действенность антикоррупционных институций в Украине.

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«Важно, что антикоррупционные органы поддержали этот законопроект. Мы все согласились, что не должно быть каких-либо вмешательств и влияний со стороны России на работу нашей антикоррупционной инфраструктуры», — сказал он.

Президент предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта. В свою очередь Мерц заверил в готовности помочь.

Кроме того, стороны обсудили реализацию договоренностей с ЕС и работу по открытию первого переговорного кластера.

Также Зеленский рассказал о ситуации на фронте и необходимости дополнительного финансирования для производства дронов, особенно дронов-перехватчиков.

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Напомним, что сегодня, 24 июля, президент Зеленский после волны протестов во многих городах Украины согласовал текст нового документа о работе НАБУ и САП.

Однако после принятия скандального законопроекта 12414, поправки к которому передают генпрокурору полномочия руководить НАБУ и САП, 23 июля Верховная Рада ушла на отдых на четыре недели.

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что, несмотря на каникулы, ВР срочно соберется для голосования за новый законопроект о НАБУ и САП.