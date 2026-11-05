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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Мерц объяснил, почему победа демократов не остановит Трампа

Немецкий канцлер выразил сомнения в способности нового большинства Конгресса повлиять на политику Белого дома.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Фридрих Мерц

Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал итоги промежуточных выборов в США и возможные последствия для работы американских властей. Также немецкий политик высказался о том, чего ожидает от президента США Дональда Трампа в течение следующих двух лет.

Об этом сообщает DW.

«В течение последних двух лет Трамп в большинстве своем руководил страной, не консультируясь с Конгрессом. Почему сейчас должно быть иначе? Что изменится, так это бюджетное планирование — и, конечно, планирование по вооруженным силам тоже», — сказал канцлер.

Промежуточные выборы в США в 2026 году — что известно

3 ноября 2026 года в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс — midterm elections. Граждане США переизбрали всех 435 депутатов Палаты представителей, 35 сенаторов в 100-местном Сенате, губернаторов 36 штатов, а также представителей в разные федеральные, региональные и местные органы власти.

Большинство в Сенате США в результате промежуточных выборов получила Демократическая партия, обеспечившая себе по меньшей мере 54 мандата в 100-местном Сенате. Демократы, по предварительным итогам выборов, также получили 28 губернаторских постов против 20, полученных республиканцами.

После перехода контроля над обеими палатами Конгресса США в Демократическую партию, Украина может получить новые возможности для восстановления американской финансовой и военной поддержки, пишет АР. Начиная с января, демократы смогут самостоятельно определять повестку дня парламента и решать, какие законодательные инициативы выносить на голосование.

Между тем, в окружении президента США Дональда Трампа обсуждали возможность замены государственного секретаря Марко Рубио после промежуточных выборов в Конгресс.

Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис попросил однопартийцев поддержать его кандидатуру на должность спикера. Демократы получили контроль над Конгрессом на промежуточных выборах.

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