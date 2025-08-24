Мерц оценил прогресс в урегулировании войны в Украине только в 2%

Фридрих Мерц / © Associated Press

На съезде Христианско-демократического союза в Оснабрюке 23 августа 2025 канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал результаты встречи европейских лидеров, президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Он оценил прогресс в урегулировании войны в Украине в два процента.

Об этом пишет DW.

Фридрих Мерц заявил, что нынешнее состояние переговоров сравнимо с преодолением всего 200 метров из десяти километров пути. По его словам, хотя первые шаги и сделаны, впереди остается долгий и сложный процесс.

В то же время канцлер подчеркнул, что в последние три недели немецкое руководство и Европейский Союз приложили беспрецедентные дипломатические усилия. «Пусть никто не говорит, что мы говорим только о поставках оружия», – подчеркнул он.

Мерц также отметил, что после заявлений российского президента Владимира Путина всем должно быть понятно: урегулирование в ближайшие недели или даже месяцы будет чрезвычайно сложной задачей. В то же время, он призвал не отказываться от поиска мира и продолжать переговорный процесс.

Как сообщалось, 18 августа канцлер Германии вместе с европейскими лидерами принял участие в саммите в Белом доме. Одной из ключевых тем стали гарантии безопасности Украины и возможность подготовки встречи президента Зеленского с президентом РФ Путиным. Хотя Мерц тогда заявлял, что встреча может состояться в течение двух недель, российская сторона уже дала понять, что в ближайшее время переговоров на самом высоком уровне не будет.

Напомним, что ранее сообщалось, что Мерц и Макрон пошли против Трампа по поводу стратегии мира в Украине .

Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон отметили, что мирные переговоры с Россией невозможны без прекращения огня. Дональд Трамп, напротив, заявил, что договоренности можно заключить даже во время войны.