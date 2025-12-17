Мерц оценил шансы ЕС использовать российские активы для Украины

Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил шансы Европы по достижению соглашения об использовании замороженных российских активов для финансирования обороны Украины как «50 на 50».

Об этом пишет Reuters.

Мерц подчеркнул, что ЕС должен принять решение по так называемому «репарационному займу», ведь Украине понадобится финансирование еще как минимум на два года после завершения первого квартала 2026 года, когда заканчивается текущий раунд европейской помощи.

«Во всей Европе есть оговорки, и я хорошо понимаю их. Но если мы не будем действовать сейчас и не примем решение, которое могли бы принять, чтобы остановить наступление российской армии, то когда мы это сделаем?» — сказал Мерц.

Что известно о «репарационном кредите»

Идея предоставить Украине до 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов обсуждается в ЕС с начала октября. Европейская комиссия предлагает выделить эти деньги в виде кредита, который должен финансироваться за счет доходов от активов России, хранящихся в бельгийском финансовом учреждении Euroclear.

План предусматривает, что если Россия после войны откажется выплачивать репарации Украине, она лишится права на эти активы. Однако ряд стран ЕС, в частности Бельгия, Франция и Люксембург, выразили обеспокоенность возможными юридическими рисками.

21 октября послы стран ЕС предварительно согласовали механизм «репарационного кредита», но окончательное решение лидеры ЕС отложили до декабря. Саммит лидеров ЕС запланирован на 18-19 декабря.

Между тем, администрация Дональда Трампа предложила план использования замороженных российских активов для проектов в Украине и восстановления российской экономики.