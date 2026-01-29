Мерц отверг призывы провести прямые переговоры с Путиным

Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг призывы из Бундестага к проведению прямых переговоров с российским диктатором Путиным по поводу войны в Украине.

Об этом сообщает stern.de .

По словам главы немецкого правительства, переговоры, прежде всего, должны происходить непосредственно между Украиной и Россией.

«Это две воюющие стороны. Мы здесь не выступаем в роли посредника», – подчеркнул Мерц.

Он добавил, что Германия «с большой поддержкой» следит за ходом этих переговоров и твердо надеется на их скорейшее завершение.

Вицеканцлер Ларс Клингбайль со своей стороны отметил, что в настоящее время переговорный процесс в основном проходит между Украиной и Россией.

«Вопрос о том, наступит ли когда придет время для того, чтобы главы европейских государств и правительств снова непосредственно поговорили с Путиным, должен решиться позже», — заявил он.

Клингбайль также подчеркнул, что пока не видит условий для такого диалога.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио заявил о достижении общего соглашения по гарантиям безопасности для Украины .

Мы ранее информировали, что Москва пытается создать иллюзию конструктива перед Вашингтоном, продолжая шантажировать Киев ракетными обстрелами .