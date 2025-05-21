Мерц ответил, видит ли признаки скорого окончания войны в Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предупредил, что скорейшего завершения войны в Украине не будет и назвал посредника, который мог бы помочь «урегулировать конфликт».

Об этом говорится в Тagesspiegel.

Федеральный канцлер Германии снизил ожидания скорого завершения войны в Украине, говорится в сообщении.

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«На данный момент нет никаких признаков того, что эта война скоро закончится», — заявил он в Берлине.

Мерц также подчеркнул, что дипломаты пытаются сделать все возможное для достижения мира. Идея привлечь Папу Римского как посредника, по словам Мерца, является «последней земной инстанцией для урегулирования конфликта».

«Остается только надеяться, что хотя бы на этом уровне удастся собрать стороны конфликта для конструктивного разговора», — сказал Мерц.

Также он подчеркнул, что для него было важно, чтобы Германия играла «активную, благоприятную, сильную роль» в мирном процессе.

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Тем временем президент США Дональд Трамп заявил о «достижении значительного прогресса» в переговорном процессе по окончании войны в Украине. Он сказал это 21 мая во время встречи в Белом доме с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Напомним, Ватикан готов присоединиться к переговорам между Украиной и Россией. Об этом говорилось ранее на фоне информации, что Папа Римский Лев XIV, вероятно, предложил провести мирные переговоры между Россией и Украиной в Ватикане, но пока ни сам Папа, ни представители Ватикана не делали таких публичных.

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