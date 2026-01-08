Мерц озвучил, как должна закончиться война в Украине: согласится ли РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц озвучил, какой должна быть последовательность действий по окончанию войны в Украине и достижению мира.

Об этом политик сказал в своем заявлении, отрывок которого распространило издание Clash Report.

«Последовательность должна быть такой: сначала прекращение огня, затем — гарантии безопасности для Украины в рамках долгосрочного соглашения с Россией», — высказался Мерц.

Он отметил, что все это невозможно без согласия России. По оценкам канцлера, от этого согласия «мы, вероятно, до сих пор находимся достаточно далеко».

Условия России для прекращения огня

Напомним, в конце декабря в Кремле выдвинули дерзкое условие: прекращение огня возможно только после полного выхода ВСУ за пределы Донецкой и Луганской областей. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия рассматривает мир только в контексте «достижения своих целей». В то же время он отказался комментировать требования по Херсонщине, Запорожью и будущему ЗАЭС, назвав обсуждение деталей нецелесообразным.

К слову, накануне президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что упрямство Кремля в переговорах с США по миру может иметь фатальные последствия. Президент отметил, что американская администрация уже обсуждает с Россией различные варианты урегулирования, и предостерег: сильные партнеры Украины способны жестко ответить на российскую неуступчивость, если Москва будет продолжать «крутить носом».