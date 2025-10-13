Канцлер ФРГ Мерц / © Associated Press

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о своем намерении использовать саммит в Шарм-эль-Шейхе, посвященный конфликту в Газе, для обсуждения войны в Украине с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Bild.

Мерц заявил журналистам, что стремится «воспользоваться возможностью сегодня днем, чтобы еще раз поговорить с американским президентом о том, что мы можем сделать вместе, чтобы положить конец этой войне».

Немецкий канцлер выразил мнение, что Трамп, успешно повлиявший на ближневосточных политиков для урегулирования ситуации в Газе, способен оказывать «вместе с нами» аналогичное влияние и на Москву.

«Мы ведь не должны забывать: только через несколько часов полета отсюда Россия ведет войну против Украины, которая длится уже три с половиной года», — подчеркнул Мерц.

Вечером в понедельник в египетском городе Шарм-эль-Шейх должен пройти саммит с участием более 20 мировых лидеров, главами которого станут Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. На полях саммита также запланирована церемония подписания документа о начале первой фазы перемирия в секторе Газа.

Напомним, Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отсутствие Москвы на саммите в Египте, посвященном заключению мирного соглашения по Сектору Газы.

В понедельник, 13 октября, боевики ХАМАС передали представителям Международного комитета Красного Креста первые семь израильских заложников, удерживаемых в Секторе Газы. Это произошло согласно договоренностям о перемирии в Секторе Газа.