Канцлер Германии Фридрих Мерц предлагает предоставить Украине статус «ассоциированного члена» Евросоюза уже сейчас, не дожидаясь завершения длительной процедуры вступления. Однако этот план имеет существенные нюансы, которые могут обеспокоить Киев.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на письмо Мерца к руководителям ЕС.

Мерц выступил с предложением предоставить Украине статус «ассоциированного члена» ЕС без права голоса на период, пока идет процесс полноценного вступления в блок. Эту идею канцлер Германии впервые обсудил с европейскими партнерами в апреле. Она предусматривает участие президента Украины Владимира Зеленского в саммитах Евросоюза, однако без возможности голосовать.

Кроме этого, согласно идее Мерца, Украина сможет получить представительство в Европейской комиссии — исполнительном органе ЕС — а также делегировать членов в Европарламент без права голоса.

Согласно предложению, которое немецкий канцлер изложил в письме к руководителям ЕС Урсуле фон дер Ляйен и Антониу Коште, на Украину также будет распространяться механизм взаимной помощи Евросоюза, а у Киева будет доступ к части бюджета блока.

«Очевидно, что мы не сможем завершить процесс вступления в ближайшее время, учитывая многочисленные препятствия, а также политическую сложность процессов ратификации. Я вижу политическое решение, которое немедленно значительно приблизит Украину к Европейскому Союзу и его ключевым институтам», — написал Мерц.

Эта инициатива может встретить неоднозначную реакцию как среди стран-членов ЕС, так и в самой Украине. В Киеве опасаются, что любые промежуточные форматы сотрудничества могут затормозить полноценное вступление страны в Евросоюз и оставить ее в «серой зоне».

Канцлер Германии одновременно подчеркнул, что поддерживает будущее полноправное членство Украины в ЕС и выступает за немедленное открытие «всех переговорных кластеров».

«Это не будет „облегченное членство“, — написал он.

Напомним, вице-премьер Тарас Качка заявил, что Украина планирует закрыть большинство переговорных разделов по вступлению в ЕС в течение 12 — 18 месяцев и выйти на подписание договора о членстве в 2027 году. Сейчас страна должна выполнить 145 требований Евросоюза, которые в основном касаются адаптации законодательства и реформ госинститутов. Официальное открытие всех шести переговорных кластеров ожидается не позднее июля, что станет стартом финального этапа переговоров.

Заметим, Франция выступает за поэтапное сближение Украины с ЕС, но исключает ускоренную процедуру вступления, о чем заявил министр-делегат Бенжамен Аддад. По его словам, одним из решений может стать промежуточный статус с постепенным приближением к блоку, поскольку короткого пути к членству не существует.

