Мерц признался, чем ему помог спор Трампа и Заленского в Овальном кабинете

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц / © Associated Press

Реклама

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскрыл свою стратегию ведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом, признавшись, что тщательно изучал запись публичного спора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Немецкий политик избрал тактику полного избегания открытых конфликтов перед прессой в Овальном кабинете, чтобы сохранить конструктивные личные отношения с главой Белого дома.

О подготовке к визиту в США и видении новой системы европейской безопасности глава немецкого правительства рассказал в интервью Der Spiegel.

Уроки по визиту Зеленского

По словам немецкого канцлера, он заранее настраивал себя не вступать в споры во время встреч с американским президентом, поскольку считает такое поведение в напряженной атмосфере совершенно бессмысленным. В ответ на вопрос журналистов, изучал ли он выступление Зеленского, Мерц подтвердил это, объяснив, что всегда пытается максимально подстраиваться под своих собеседников. Он добавил, что наблюдал за лидерами, пытавшимися публично спорить с Дональдом Трампом, и видел, что в результате они оказывались в невыгодном положении. Именно поэтому глава правительства ФРГ предпочитает высказывать свои возражения и защищать европейских союзников исключительно за закрытыми дверями, а не во время монологов президента США перед камерами.

Реклама

Ядерный зонтик и независимость Европы

Помимо американского вектора, Фридрих Мерц очертил новые вызовы для трансатлантических отношений, отметив, что США больше не хотят безоговорочно гарантировать безопасность Европы, тогда как сами европейцы стремятся снизить свою тотальную зависимость от Вашингтона. Политик убежден, что дипломатический вес Европейского Союза должен подкрепляться мощными военными возможностями. В этом контексте канцлер анонсировал предстоящие переговоры с французским руководством о новых механизмах защиты континента, среди которых серьезно рассматривается возможность создания совместного европейского ядерного зонта.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в настоящее время не наблюдает никаких признаков того, что Соединенные Штаты планируют выход из НАТО . По его словам, заявления Трапа о выходе из НАТО отличаются от реальных действий.

Новости партнеров