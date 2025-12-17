Мерц назвал решающие действия ЕС для завершения войны в Украине

Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал использование замороженных российских государственных активов решающим фактором для дальнейшей поддержки Украины. По его словам, речь идет о сумме до 90 миллиардов евро, способной обеспечить стабильное финансирование украинской армии на длительный период.

Об этом сообщает Clash Report.

Мерц подчеркнул, что эти средства должны стать основой европейской помощи, чтобы избавить Кремль от иллюзий относительно истощения ресурсов Украины.

«Решающий вопрос состоит в том, сможет ли Европейский Союз сделать замороженные российские государственные активы пригодными для обороны Украины. Речь идет о сумме до 90 миллиардов евро, которой, по нашим оценкам, хватит для финансирования Вооруженных сил Украины, по меньшей мере, еще на два года», — заявил канцлер.

Он подчеркнул, что такой шаг не инструмент эскалации, а путь к миру.

«Мы делаем это не для того, чтобы продолжить войну, а чтобы положить ей конец и дать России понять, что продолжение этой войны бесполезно», — заметил Мерц.

Канцлер акцентировал внимание на том, что Россия уже перенесла агрессию на территорию Европы, используя широкий спектр гибридных методов воздействия.

«Россия уже ежедневно атакует нас — с помощью полетов дронов, убийств, саботажа, шпионажа, кибератак и целенаправленной дезинформации», — перечислил угрозы Мерц.

Фридрих Мерц также провел параллели с началом российской агрессии в 2014 году, заверив, что современная Германия не допустит повторения прежнего бездействия.

«Пока у меня есть право голоса, мы не повторим ошибок 2014 года, позволив Украине оставаться незащищенной перед Россией без гарантий безопасности», — подытожил Фридрих Мерц.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц оценил шансы Европы по достижению соглашения об использовании замороженных российских активов для финансирования обороны Украины как «50 на 50».

Ранее Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг резкой критике реакцию президента РФ Владимира Путина на предложение ввести хотя бы краткое прекращение огня на рождественские праздники, назвав его жестокой и циничной.