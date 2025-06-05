Мерц прокомментировал усилия Трампа по завершению войны в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

Реклама

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил президенту США Дональду Трампу во время встречи в Овальном кабинете в четверг, 5 мая, что у Белого дома «сильная позиция», чтобы заставить Кремль остановить войну против Украины.

Об этом пишет Fox News.

«Америка снова находится в очень сильной позиции, чтобы что-то сделать в этой войне и положить ей конец. Так что давайте поговорим о том, что мы можем сделать совместно, и мы готовы сделать все возможное», — сказал Мерц.

Реклама

Мерц призвал усилить давление на Россию в координации с европейскими союзниками.

«Я думаю, мы оба согласны с тем, насколько ужасна эта война. И мы оба ищем способы остановить ее как можно скорее. Я уже сказал президенту, что он ключевой человек в мире, который действительно может сделать это сейчас, оказав давление на Россию, и мы еще обсудим позже, как европейцы и американцы могут действовать сообща», — казал немецкий канцлер.

При этом Мерц ясно дал понять, не вступая в прямое противоречие с президентом, что он не согласен с позицией Трампа.

«Мы на стороне Украины, и мы пытаемся сделать ее сильнее, чтобы заставить Путина прекратить эту войну. Таков наш подход», — добавил Фридрих Мерц.

Реклама

Напомним, Трамп сравнил войну в Украине с «дракой двух маленьких детей». По его словам, Украина и Россия, как ненавидящие друг друга дети, которые дерутся в парке, а он пытается их разнять.