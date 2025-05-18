Мерц пытается сгладить конфликт между Мэлони и Макроном из-за участия в переговорах по Украине

Эммануэль Макрон и Джорджия Мэлони. / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил посредником в дипломатическом споре между Римом и Парижем. Причиной конфликта стало исключение премьер-министра Италии Джорджии Мелони из группы европейских лидеров, координирующих контакты с Белым домом по поводу войны в Украине.

Об этом пишет издание Financial Times.

Напряжение возросло после заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил Мэлони в распространении ложной информации.

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Премьер отправилась на саммит Европейского политического сообщества в Тиране, где присутствовало более 40 европейских лидеров, включая Зеленского. В то же время, она не присоединилась к внеочередным консультациям в составе Мерца, Макрона, премьер-министра Великобритании Кейра Стармера и польского премьера Дональда Туска, которые состоялись после мирных переговоров в Стамбуле. Именно эта группа выступила с общим заявлением, где назвала условия Путина "неприемлемыми".

Причина исключения — позиция Италии по военному участию?

По словам Мелони, ее не включили в формат из-за отказа Италии участвовать в потенциальной "коалиции желающих", которая могла бы обеспечивать безопасность в Украине после возможного мирного соглашения.

"Италия давно заявляла, что не будет отправлять войска в Украину", - подчеркнула она в Тиране. - "Для нас не имело смысла быть частью формата, цели которого мы не разделяем".

Макрон ответил, что тема военного присутствия вообще не обсуждалась — ни в Киеве, ни в Тиране.

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"Речь идет о прекращении огня. Избегаем дезинформации - ее и так хватает со стороны России", - сказал он.

Мерц призывает к единству

Фридрих Мерц провел переговоры с Мелони в Ватикане в преддверии инаугурационной мессы Папы Римского Льва XIV. После встречи он заверил, что обе стороны согласились: Италия должна быть частью европейских усилий по урегулированию конфликта.

"В ближайшие дни я буду работать в ЕС над тем, чтобы включить Италию во все мирные инициативы", - заявил он. - "Мы не должны позволить себя разделить. У нас нет "первого" и "второго" эшелонов в Европе".

Во время совместной пресс-конференции Мелони призвала западных партнеров к единству. Она в очередной раз отметила важность "справедливого мира", который не будет означать капитуляции Украины, и назвала стамбульские переговоры "нерабочим, но первым шагом" к политическому урегулированию.

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Критика в Италии

Исключение Мэлони из дипломатического формата вызвало внутреннюю политическую волну. Часть итальянских политиков обвинила ее в самоизоляции страны из-за личной антипатии к Макрону.

"Не участвовать в переговорах из-за неприязни к одному лидеру - это не защита национального интереса", - заявил депутат Карло Календа.

Напряжение между Макроном и Мэлони продолжается с 2022 года. Среди резонансных эпизодов — исключение Мэлони из ужина с Зеленским в Париже в 2023 году и публичная критика со стороны Олафа Шольца и немецких "Зеленых" за ее миграционную политику.

Несмотря на то, что Христианско-демократический союз Мерца взял курс на более жесткую миграционную политику, сделав ее ключевой темой предвыборной программы, в субботу вечером канцлер демонстрировал дружеский тон в общении с Джорджией Мелони. Во время публичного выступления он обращался к ней по имени и использовал неформальное обращение du.

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"Вместе мы стремимся к сильной, безопасной и конкурентоспособной Европе. И я очень благодарен тебе, Джорджия, за то, что мы смогли установить тесный контакт в первые дни", - отметил Мерц.