Мерц раскритиковал ослабление санкций США против российской нефти

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Фридрих Мерц и Дональд Трамп / © Associated Press

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц убежден, что решение США временно разрешить покупку российской нефти противоречит интересам Украины и Европы, а санкционное давление на РФ должно только усиливаться.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Эттеном в Берлине, передает Укринформ.

«Войны в Иране и Украине связаны между собой. Россия, конечно, очень внимательно следит за развитием событий вокруг Ирана. Россия воспользуется любой возможностью проверить НАТО и ослабить Украину. Поэтому мы считаем неправильным, что Вашингтон ослабил ограничительные меры по продаже российской нефти», — сказал канцлер.

Он отметил необходимость усиливать санкционное давление на Россию.

«Мы по этому пути не пойдем. Мы продолжим усиливать европейское санкционное давление на Россию», — заявил Мерц.

По словам канцлера, нынешние уступки Вашингтона Москве не принесут длительного эффекта на энергетическом рынке.

Это не приведет к устойчивому снижению цен на энергоносители, но для Украины это вредный и неправильный сигнал. Это также в ущерб нашей европейской безопасности», — добавил он.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии призвал к скорейшему завершению военного конфликта в Иране, подчеркнув, что война наносит серьезный ущерб глобальной экономике.

Мы ранее информировали, что Германия и Великобритания отклонили призыв президента США Дональда Трампа о помощи в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив.

