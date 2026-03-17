Мерц раскритиковал ослабление санкций США против российской нефти
Он отметил необходимость усиливать санкционное давление на Россию.
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц убежден, что решение США временно разрешить покупку российской нефти противоречит интересам Украины и Европы, а санкционное давление на РФ должно только усиливаться.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Эттеном в Берлине, передает Укринформ.
«Войны в Иране и Украине связаны между собой. Россия, конечно, очень внимательно следит за развитием событий вокруг Ирана. Россия воспользуется любой возможностью проверить НАТО и ослабить Украину. Поэтому мы считаем неправильным, что Вашингтон ослабил ограничительные меры по продаже российской нефти», — сказал канцлер.
«Мы по этому пути не пойдем. Мы продолжим усиливать европейское санкционное давление на Россию», — заявил Мерц.
По словам канцлера, нынешние уступки Вашингтона Москве не принесут длительного эффекта на энергетическом рынке.
Это не приведет к устойчивому снижению цен на энергоносители, но для Украины это вредный и неправильный сигнал. Это также в ущерб нашей европейской безопасности», — добавил он.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии призвал к скорейшему завершению военного конфликта в Иране, подчеркнув, что война наносит серьезный ущерб глобальной экономике.
Мы ранее информировали, что Германия и Великобритания отклонили призыв президента США Дональда Трампа о помощи в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив.