- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 355
- Время на прочтение
- 1 мин
Мерц рассказал, о чем будут говорить Зеленский и лидеры Европы с Трампом
В Вашингтоне состоится встреча лидеров Украины и Европы с президентом США
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что во вторник отправится в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом других европейских лидеров.
Об этом он рассказал в соцсети Х
«Завтра я поеду с президентом Зеленским и другими европейскими главами государств и правительств в Вашингтон. Мы проведем обмен мнениями с президентом США Дональдом Трампом относительно состояния мирных усилий, вопросов безопасности, территориальной целостности и дальнейшей поддержки Украины», — написал Мерц в соцсети.
Поездка состоится на фоне обсуждения будущих гарантий безопасности для Украины и международных переговоров о возможных путях завершения войны.
Напомним, ранее мы писали о том, что 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США ДональдомТрампом в Белом доме. Вместе с ним отправятся федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Также стало известно, что украинский лидер уже прибыл в Брюссель.