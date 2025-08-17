Мерц рассказал, о чем будут говорить Зеленский и лидеры Европы с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что во вторник отправится в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом других европейских лидеров.

Об этом он рассказал в соцсети Х

«Завтра я поеду с президентом Зеленским и другими европейскими главами государств и правительств в Вашингтон. Мы проведем обмен мнениями с президентом США Дональдом Трампом относительно состояния мирных усилий, вопросов безопасности, территориальной целостности и дальнейшей поддержки Украины», — написал Мерц в соцсети.

Поездка состоится на фоне обсуждения будущих гарантий безопасности для Украины и международных переговоров о возможных путях завершения войны.

Напомним, ранее мы писали о том, что 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США ДональдомТрампом в Белом доме. Вместе с ним отправятся федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также стало известно, что украинский лидер уже прибыл в Брюссель.