Мерц рассказал, о чем лидеры Европы говорили с Трампом перед встречей с Путиным на Аляске

На Аляске планируется обсудить фундаментальные интересы безопасности Украины и Европы.

Об этом заявил лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Германии.

«На Аляске должна идти речь о фундаментальных украинских и европейских интересах безопасности. Это был тот месседж, который мы сказали сегодня американскому президенту. Мы были единодушны в оценке ситуации и в том, какой цели можно достичь», — подчеркнул Мерц.

Украина готова обсуждать вопросы, связанные с территориями. При этом юридическое признание оккупированных Россией территорий не рассматривается как часть переговоров.

«Украина готова к переговорам, также территориальные вопросы обсуждать, но мы выходим из контактной линии. Она является исходной позицией и юридическое признание оккупированных территорий не обсуждается», — отметил Мерц.

Мерц подчеркнул, что Берлин и Киев имеют единую позицию по вопросам безопасности и готовы донести ее до партнеров, которые встретятся на Аляске.

«Украина должна сидеть за столом переговоров», — сказал канцлер.

Он также подчеркнул, что Украина должна получить надежные гарантии безопасности от международных партнеров.

«Мы пожелали ему (президенту США Дональду Трампу — ред.) всего наилучшего и договорились, что после встречи с президентом Путиным он проинформирует Зеленского, а затем и европейских лидеров. Есть надежда на сдвиги, надежда на мир в Украине», — добавил Мерц.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу завершения войны в Украине должна состояться 15 августа на Аляске.

Однако Трамп заявил, что мирное соглашение для Украины будет предусматривать «обмен территориями». По его словам, такой шаг должен быть выгоден обеим сторонам.

Также в преддверии запланированного саммита Дональда Трампа и Владимира Путина 26 стран ЕС согласовали совместное заявление в поддержку Украины. Венгрия стала единственной страной ЕС, решившей не вставать на сторону Украины. В Европе и в Киеве опасаются, что во время встречи на Аляске Трамп и Путин могут прийти к согласию на условиях, которые будут невыгодны Украине.