Мерц разнес заявление Лаврова и раскрыл, готова ли РФ к серьезным переговорам по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал позицию России по поводу войны в Украине. По его словам, заявление Сергея Лаврова о встрече с немецким коллегой Иоганном Вадефулем доказывает полное отсутствие у России интереса к «серьезным переговорам»

Об этом пишет Politico.

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Мерц заявил, что РФ не заинтересована в серьезных переговорах

В субботу Вадефуль провел встречу с Лавровым в штаб-квартире ООН. Переговоры стали первыми контактами на уровне министров иностранных дел Германии и России после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. После встречи Лавров заявил, что не услышал от немецкого коллеги «ничего нового».

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Мерц прокомментировал слова российского министра на пресс-конференции в Берлине.

«Дальнейшая оценка Россией этой встречи показала, что Россия, очевидно, сейчас совсем не заинтересована в серьезных переговорах. Поэтому мы будем делать все, что в наших силах, чтобы продолжать помогать Украине не только в военном плане, но и политически, финансово и экономически», — заявил канцлер Германии.

Так Мерц отреагировал на оценку Лаврова его встречи с Вадефулем, которую российский министр фактически назвал безрезультатной.

Заявление Лаврова после встречи с Вадефулем

«[Вадефуль] достал свои заметки и зачитал текст, полностью повторяющий то, что Германия ежедневно публично и официально заявляет через своих лидеров. Я отметил ему, что мне нечего было нового услышать. Я откровенно сказал ему, что думал, что он должен сказать что-то интересное и необычное. Они могли бы просто провести телефонный разговор и сообщить нам, чтобы мы прочли их официальные заявления», — рассказал Лавров после встречи.

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Заметим, по информации издания Welt, во время разговора с Лавровым Вадефуль призвал Россию отказаться от того, что он назвал опасным путем эскалации по Германии, Европе и НАТО. В то же время немецкий министр заявил, что возможность возвращения к более конструктивным отношениям между двумя странами остается открытой.

Впоследствии Вадефуль объяснил, что сам выступил инициатором встречи с Лавровым. По словам главы МИД, он хотел донести до российской стороны готовность Германии защищать себя после обнаружения беспилотников со взрывчаткой в одном из германских аэропортов. Берлин возложил ответственность за этот инцидент на Москву.

Кроме того, Вадефуль планировал обсудить с Лавровым усиление беспокойства из-за угрозы глобального продовольственного кризиса. Это происходит на фоне попыток возобновить зерновое соглашение между Россией и Украиной.

Мерц озвучил требования к России

Во вторник Мерц повторил ключевые требования немецкого правительства к Кремлю. В частности, по его словам, Россия должна прекратить войну, европейские государства должны быть вовлечены в переговоры об условиях ее завершения, а Украина должна получить перспективу вступления в Европейский Союз.

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«Я могу лишь еще раз сказать, что Россия не выиграет эту войну, а сама Россия терпит огромный ущерб — в частности для своей экономики. Если Россия продолжит войну, за это придется заплатить», — подчеркнул немецкий канцлер.

Война в Украине — последние новости

По данным The Atlantic Council, цель президента РФ Владимира Путина в войне против Украины заключается не в территориальных завоеваниях, а в уничтожении украинской государственности и возрождении империи, поэтому простые территориальные уступки или временные перемирия не остановят агрессию. Посланники администрации США рассматривают переговоры с Кремлем как обычное геополитическое соглашение, в то время как Москва стремится установить контроль над внутренними делами Украины, запретить ей вступление в НАТО и ограничить численность армии.

К слову, по оценкам генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, круглосуточные обстрелы Киева направлены на то, чтобы вынудить Украину к перемирию на условиях Кремля, продемонстрировать силу внутренней российской аудитории и запугать Запад. Романенко отметил, что воздушные атаки являются частью общей стратегической наступательной операции РФ, однако ресурсов для сухопутного повторного наступления на столицу у агрессора сейчас нет.

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