Мерц сделал неоднозначное заявление о скором мирном соглашении между Украиной и РФ

Фридрих Мерц. / © Associated Press

Быстрое мирное соглашение между агрессорской Россией и Украиной может быть "более стоящим, чем прекращение огня".

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью немецкому телеканалу, сообщает CNN.

Он отметил, что трехсторонняя встреча с диктатором России Владимиром Путиным должна быть проведена "как можно скорее" для достижения мирного соглашения.

"Если это сработает, это будет ценнее прекращения огня, которое может продолжаться неделями без дальнейшего прогресса в политических и дипломатических усилиях", - высказался Мерц.

По его словам, Европа будет играть определенную роль в переговорах Трампа с Зеленским. Ведь известно, что на эту встречу приглашены европейские лидеры. Впрочем, говорит Мерц, "пока" решающая роль – за президентом США.

"Американский президент, также имеющий власть, как в военном плане, так и из-за соответствующих санкций и тарифов, обеспечить, чтобы Россия действовала больше, чем она делает сейчас", - заявил немецкий канцлер.

Кроме того, он выразил удовлетворение готовностью США к участию в гарантиях безопасности Украины. Мерц называет это "хорошей новостью", ведь Вашингтон готов и "не оставляет это наедине с европейцами".

Напомним, лидеры Европы сделали совместное заявление после встречи президента США Дональда Трампа и "фюрера" РФ Владимира Путина на Аляске. В частности, они считают, что следующим шагом предстоят дальнейшие переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского. Также в очередной раз политики отметили, что Украина должна иметь "несокрушимые гарантии безопасности".