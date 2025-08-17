- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1248
- Время на прочтение
- 2 мин
Мерц сделал неоднозначное заявление о скором мирном соглашении между Украиной и РФ
Немецкий канцлер отмечает, что решающая роль в решении войны в Украине принадлежит Дональду Трампу.
Быстрое мирное соглашение между агрессорской Россией и Украиной может быть "более стоящим, чем прекращение огня".
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью немецкому телеканалу, сообщает CNN.
Он отметил, что трехсторонняя встреча с диктатором России Владимиром Путиным должна быть проведена "как можно скорее" для достижения мирного соглашения.
"Если это сработает, это будет ценнее прекращения огня, которое может продолжаться неделями без дальнейшего прогресса в политических и дипломатических усилиях", - высказался Мерц.
По его словам, Европа будет играть определенную роль в переговорах Трампа с Зеленским. Ведь известно, что на эту встречу приглашены европейские лидеры. Впрочем, говорит Мерц, "пока" решающая роль – за президентом США.
"Американский президент, также имеющий власть, как в военном плане, так и из-за соответствующих санкций и тарифов, обеспечить, чтобы Россия действовала больше, чем она делает сейчас", - заявил немецкий канцлер.
Кроме того, он выразил удовлетворение готовностью США к участию в гарантиях безопасности Украины. Мерц называет это "хорошей новостью", ведь Вашингтон готов и "не оставляет это наедине с европейцами".
Напомним, лидеры Европы сделали совместное заявление после встречи президента США Дональда Трампа и "фюрера" РФ Владимира Путина на Аляске. В частности, они считают, что следующим шагом предстоят дальнейшие переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского. Также в очередной раз политики отметили, что Украина должна иметь "несокрушимые гарантии безопасности".