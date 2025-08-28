Мерц сделал неожиданное заявление относительно встречи Путина и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин и президент РФ Владимир Путин / © ТСН

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ближайшее время не будет.

Такое заявление он сделал в четверг, 28 августа, во время встречи с президентом Франции Макроном, которую транслировал Елисейский Дворец.

Немецкий канцлер считает невозможной встреча российского и украинского лидеров после массированной атаки на столицу Украины в ночь на 28 августа. Он назвал воздушный удар по Киеву «беспрецедентным».

«Кажется очевидным, что встречи Путина и президента Зеленского не будет, несмотря на договоренность между Путиным и президентом США Трампом на прошлой неделе. Этого явно не произойдет», — заявил Фридрих Мерц.

Недавно во время встречи со спецпредставителем президента США Китом Келлогом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам в формате лидеров для решения ключевых вопросов войны, и призвал Москву продемонстрировать такую же готовность.

Ранее глава украинского МИД сообщал, что Украина готова к дальнейшим шагам на пути к миру. В частности, относительно переговоров украинского лидера Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путиным в любом формате.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что возможная встреча российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским может состояться, если повестка дня таких переговоров будет «действительно президентской».

Напомним, по данным агентства Bloomberg, на запланированной на этой неделе встрече спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа основными темами переговоров станут гарантии безопасности для Украины и подготовка к потенциальной двусторонней встрече Владимира Зеленского с российским президентом Путиным.