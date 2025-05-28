Мерц сделал важное заявление о дальнобойном оружии для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна будет финансировать производство ракет дальнего радиуса действия в Украине.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Наши министерства обороны подпишут меморандум по ракетам дальнего радиуса действия. И не будет никаких ограничений по дальности, чтобы Украина могла защищаться за пределами своих границ», — подчеркнул Мерц.

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Немецкий канцлер назвал это началом «новой формы военно-промышленного сотрудничества» между Украиной и Германией, которая имеет очень большой потенциал.

Фридрих Мерц добавил, что Германия будет финансировать существенную часть средств на терминалы спутниковой связи Starlink для Украины.

Глава немецкого правительства отметил, что военная поддержка со стороны Германии будет продолжена и расширена «для того, чтобы Украина и сейчас, и в будущем могла защищать себя от российской агрессии».

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Франция, Великобритания и США отменили ограничения по дальнобойному вооружению, которое поставляется в Украину. Дальность действия таких ракет достигает 500 км, что позволяет поражать цели в Москве.

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В ответ Кремль назвал это решение «опасным» и заявил, что «такие решения полностью противоречат стремлениям к политическому урегулированию».

После этого Мерц объяснил, что решение об отмене ограничений на применение дальнобойного оружия, поставляемого в Киев, было принято еще несколько месяцев назад.

Напомним, ранее издание Bild сообщило, что правительство Германии рассматривает возможность выделения миллионов евро на поддержку украинских оборонных проектов, в частности массовое производство ракет дальностью до 2500 км. Это может стать альтернативой прямым поставкам немецких Taurus.