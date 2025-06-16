- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1156
- Время на прочтение
- 1 мин
Мерц сделал заявление о "посредничестве" Путина между Ираном и Израилем
Немецкий канцлер отмечает, что Путин должен прекратить войну в Украине.
Канцлер Германии Фридрих Мерц против посреднической роли президента-диктатора РФ Владимира Путина в войне между Израилем и Ираном.
Об этом немецкий политик заявил перед началом саммита G7 в Канаде, сообщает "ЕП".
"Лично я не вижу, что российский президент мог играть посредническую роль в этом конфликте", - подчеркнул канцлер ФРГ.
В то же время, отметил Мерц, "фюрер" Путин должен прекратить войну, которую он начал в Украине.
"Если Путин прекратит эту войну, то он сделает необходимое и правильное на мировой арене, что сейчас больше всего нас беспокоит. Я бы очень это приветствовал", - высказался немецкий канцлер.
Трампа о роли Путина
В интервью ABC News Дональд Трамп выразил готовность рассматривать диктатора России Владимира Путина как потенциального посредника в конфликте Израиля и Ирана.
"Он готов. Он позвонил мне по этому поводу. У нас был долгий разговор об этом", - заявил американский лидер, не раскрывая деталей переговоров.
Отметим, что Путин позвонил по телефону премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньянгу после ударов по Ирану 13 июня. Тогда хозяин Кремля выступил с неожиданной инициативой стать посредником в мирном урегулировании "израильско-иранского конфликта".