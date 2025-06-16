Мерц сделал заявление о "посредничестве" Путина между Ираном и Израилем

Фридрих Мерц. / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц против посреднической роли президента-диктатора РФ Владимира Путина в войне между Израилем и Ираном.

Об этом немецкий политик заявил перед началом саммита G7 в Канаде, сообщает "ЕП".

"Лично я не вижу, что российский президент мог играть посредническую роль в этом конфликте", - подчеркнул канцлер ФРГ.

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В то же время, отметил Мерц, "фюрер" Путин должен прекратить войну, которую он начал в Украине.

"Если Путин прекратит эту войну, то он сделает необходимое и правильное на мировой арене, что сейчас больше всего нас беспокоит. Я бы очень это приветствовал", - высказался немецкий канцлер.

Трампа о роли Путина

В интервью ABC News Дональд Трамп выразил готовность рассматривать диктатора России Владимира Путина как потенциального посредника в конфликте Израиля и Ирана.

"Он готов. Он позвонил мне по этому поводу. У нас был долгий разговор об этом", - заявил американский лидер, не раскрывая деталей переговоров.

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Отметим, что Путин позвонил по телефону премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньянгу после ударов по Ирану 13 июня. Тогда хозяин Кремля выступил с неожиданной инициативой стать посредником в мирном урегулировании "израильско-иранского конфликта".

Дата публикации 14:55, 16.06.25 Количество просмотров 141 Экстренная встреча! Макрон пошел против Трампа? Ситуация Израиля и Ирана - скрытые факты